GREGOIRE LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

GREGOIRE

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Dans un monde où les concerts se succèdent souvent dans un enchaînement de chansons, il est rare et précieux de vivre une expérience musicale qui nous transporte véritablement, à la fois par la musique et par la parole.

Dès les premières notes, l’artiste nous prend par la main et nous invite à suivre une histoire. Pas une simple série de chansons, mais un récit tissé avec soin où chaque morceau trouve sa place comme un chapitre essentiel. Entre chaque chanson, Grégoire s’adresse au public il partage des anecdotes, évoque des souvenirs… Ces moments d’échanges verbaux deviennent le fil conducteur qui relie les mélodies et donne du sens à l’ensemble.

À la fin de ce voyage musical, le public ne repart pas seulement avec des mélodies en tête, mais avec une leçon subtile et lumineuse celle de l’importance de la beauté dans nos vies. 35 .

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a world where concerts are often one song after another, it is rare and precious to have a musical experience that truly transports us, through both music and words.

L’événement GREGOIRE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE