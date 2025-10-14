Grégory – By Collectif Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Grégory – By Collectif Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais mardi 14 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 20:00 – 21:30

Gratuit : non 10 € à 21 € 10 € à 21 € Billetterie : pianocktail-bouguenais.fr ­ Tout public

Théâtre Nous sommes en 1985, dans la salle de rédaction du journal Libération. Le comité se débat avec la décision de publier la tribune de Marguerite Duras, incriminant Christine V. du meurtre de son fils. Explorant la frontière entre l’intime et le public, la pièce, proposée par By Collectif, interroge sur le traitement du fait divers. Le roman peut-il s’inviter à la table des journalistes ? Peut-on pousser un média jusqu’à la fiction ? Troublant et salvateur. Mise en scène : Delphine BentolilaInterprétation : Lucile Barbier, Delphine Bentolila, Nicolas Dandine, Régis Lux, Amandine du Rivau, Félix Villemur-Ponselle Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h30

