Grégory Ott Haguenau

Le projet en piano solo de Grégory Ott est une évocation musicale du film franco-allemand Les ailes du désir signé Wim Wenders en 1987. Allégorie sur la quête de liberté, interrogation sur la temporalité et le temps qui passe, ce chef-d’œuvre cinématographique a profondément bouleversé le pianiste durant son adolescence. À l’approche de la cinquantaine, il a voulu en composer une interprétation très personnelle, mû par l’envie de raconter sa propre histoire, d’exprimer ses propres ressentis et émotions. Il a ainsi travaillé en profondeur sur les textures sonores et visuelles inspirées par le film, tout en accordant une place de choix à l’improvisation. .

English :

Grégory Ott’s solo piano project is a musical evocation of Wim Wenders’ 1987 Franco-German film Wings of Desire.

German :

Grégory Otts Soloklavierprojekt ist eine musikalische Reminiszenz an den deutsch-französischen Film Flügel der Begierde von Wim Wenders aus dem Jahr 1987.

Italiano :

Il progetto di Grégory Ott per pianoforte solo è un’evocazione musicale del film franco-tedesco del 1987 Wings of Desire di Wim Wenders.

Espanol :

El proyecto de piano solo de Grégory Ott es una evocación musical de la película franco-alemana de 1987 Las alas del deseo, de Wim Wenders.

