Grégory SALLET Sur écoute PROJECT invite PRABHU Edouard & Yuriko KIMURA Jazz impressionniste Musiques Indienne et Japonaise Place Saint-Pierre Mâcon samedi 29 novembre 2025.

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Sur écoute propose un univers où le jazz rencontre la musique impressionniste française.

Présentant uniquement des compositions originales, le 4tet du saxophoniste Grégory Sallet aime puiser dans une large source d’inspirations musicales Ravel, Debussy et Messiaen se mêlent aux musiques traditionnelles (Inde, Japon…) et aux grands musiciens de jazz du 21ème siècle comme Steve Coleman, Vijay Iyer ou Jim Black.

Suite à un voyage initiatique au Japon en 2024 où il est allé seul chercher l’inspiration, Grégory Sallet a lancé une nouvelle création “OTSUKARESAMA”. Expression japonaise signifiant la reconnaissance de votre entourage pour le travail effectué, pour les efforts réalisés.

A l’occasion de la sortie de leur album, nous aurons l’honneur d’accueillir Prabhu Edouard qui est l’un des joueurs de tabla les plus éclectiques de sa génération. Ce disciple émérite du célèbre maestro Shankar Ghosh a accompagné les grands noms de la musique indienne.

Voyage et émotion garantis.

Avec

Grégory Sallet saxophones,

Matthieu Roffe piano,

Michel Molines contrebasse,

Kevin Luchetti batterie,

Yuriko Kimura flûtes,

Prabhu Edouard tablas. .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

German : Grégory SALLET Sur écoute PROJECT invite PRABHU Edouard & Yuriko KIMURA

Jazz impressionniste Musiques Indienne et Japonaise

