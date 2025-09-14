Grégory Vacher dans »En attendant l’esprit présent » One-Man Show La Comédie du Finistère Brest

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-09-14 19:30:00

fin : 2025-09-14 20:45:00

2025-09-14

Depuis toujours Gregory Vacher s’interroge sur le sens de la vie. Qu’est-ce qui le rendra enfin heureux de manière durable ?

L’argent ? La famille ? Un abonnement d’un an au magazine Télé Loisirs ? Vivre l’instant présent ? Réussir à sauter dans son slip sans tomber ?

Il ne sait pas…

Il explore sans cesse… Il vient d’ailleurs de quitter le job de ses rêves de jeunesse pour retourner vivre à la campagne avec sa famille afin de tout recommencer à zéro.

En l’écoutant raconter ses aventures aussi drôles qu’improbables, c’est peut être vous qui trouverez la recette du bonheur.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

