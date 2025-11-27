GREGORY VACHER – GREGORY VACHER DANS EN ATTENDANT L INSTA – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

GREGORY VACHER – GREGORY VACHER DANS EN ATTENDANT L INSTA Début : 2026-01-24 à 21:00. Tarif : – euros.

Depuis toujours, Gregory Vacher s’interroge sur le sens de la vie. Qu’est-ce qui le rendra enfin heureux de manière durable ?L’argent ? La famille ? Un abonnement d’un an au magazine Télé Loisirs ? Vivre l’instant présent ? Réussir à sauter dans son slip sans tomber ? Il ne sait pas… Il explore sans cesse… Il vient d’ailleurs de quitter le job de ses rêves de jeunesse pour retourner vivre à la campagne avec sa famille afin de tout recommencer à zéro.En l’écoutant raconter ses aventures aussi drôles qu’improbables, c’est peut être vous qui trouverez la recette du bonheur.Artistes : Grégory Vacher

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42