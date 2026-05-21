Grembeltournoi Hilsenheim
Grembeltournoi Hilsenheim samedi 4 juillet 2026.
Hilsenheim
Grembeltournoi
rue d’Ebermunster Hilsenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tournoi par équipe de 6. Ambiance conviviale, plaisir du jeu. Petite restauration, buvette. .
rue d’Ebermunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 65 52 51 hilsenheim.fc@alsace.lgef.fr
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English :
L’événement Grembeltournoi Hilsenheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Ried