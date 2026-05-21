Hilsenheim

Grembeltournoi

rue d’Ebermunster Hilsenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tournoi par équipe de 6. Ambiance conviviale, plaisir du jeu. Petite restauration, buvette. .

rue d’Ebermunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 65 52 51 hilsenheim.fc@alsace.lgef.fr

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English :

L’événement Grembeltournoi Hilsenheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Ried