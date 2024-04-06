Gremlins – Ciné-club Ados Cinéma La Lanterne Bègles

Gremlins – Ciné-club Ados Samedi 6 avril 2024, 14h15 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Début : 2024-04-06T14:15:00 – 2024-04-06T16:00:00

Vote pour le film de la prochaine séance, prend part à une petite animation et viens partager un goûter-discussion après la séance !

Le film

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai. Son ancien propriétaire l’a bien mis en garde : il ne faut pas l’exposer à la lumiere, lui éviter tout contact avec l’eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir apres minuit… Sinon…

