Balschwiller

Grempel Turnier 2026 Balschwiller

55 Rue du 27 Novembre Balschwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 08:30:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Viens vivre une journée sportive et festive avec nous, que tu sois compétiteur ou juste là pour le plaisir ! On vous attend nombreux !

GrempelTurnier 2026 Foot & fête au village !

Rdv à 8h30, premiers matchs à 9h

Deux tournois en parallèle FUN pour s’amuser (déguisements bienvenus), et COMPÉT’ pour les motivés.

Grillades, buvette, animations toute la journée et after en musique !

Équipes de 7 (3 remplaçant max), 35 € par équipe.

Viens vivre une journée sportive et festive avec nous, que tu sois compétiteur ou juste là pour le plaisir ! On vous attend nombreux !

Inscrit ton équipe via le lien https://www.helloasso.com/associations/les-kneckes-waggis/evenements/grempelturnier-2026 .

55 Rue du 27 Novembre Balschwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 17 50 68 leskneckeswaggis@gmail.com

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English :

Come and join us for a day of fun and sport, whether you’re a competitor or just there for the fun of it! We look forward to seeing you there!

L’événement Grempel Turnier 2026 Balschwiller Balschwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau