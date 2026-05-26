Grempel Turnier 2026 Balschwiller Balschwiller
Grempel Turnier 2026 Balschwiller Balschwiller samedi 20 juin 2026.
Balschwiller
Grempel Turnier 2026 Balschwiller
55 Rue du 27 Novembre Balschwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 08:30:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Viens vivre une journée sportive et festive avec nous, que tu sois compétiteur ou juste là pour le plaisir ! On vous attend nombreux !
GrempelTurnier 2026 Foot & fête au village !
Rdv à 8h30, premiers matchs à 9h
Deux tournois en parallèle FUN pour s’amuser (déguisements bienvenus), et COMPÉT’ pour les motivés.
Grillades, buvette, animations toute la journée et after en musique !
Équipes de 7 (3 remplaçant max), 35 € par équipe.
Viens vivre une journée sportive et festive avec nous, que tu sois compétiteur ou juste là pour le plaisir ! On vous attend nombreux !
Inscrit ton équipe via le lien https://www.helloasso.com/associations/les-kneckes-waggis/evenements/grempelturnier-2026 .
55 Rue du 27 Novembre Balschwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 17 50 68 leskneckeswaggis@gmail.com
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English :
Come and join us for a day of fun and sport, whether you’re a competitor or just there for the fun of it! We look forward to seeing you there!
L’événement Grempel Turnier 2026 Balschwiller Balschwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau
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