Informations pratiques

Geiswasser

Grempelturnier et bal champêtre

Geiswasser Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Samedi soir bal champêtre à partir de 20h. Dimanche, tournois de foot la journée dès 8h. Repas entrecôte et frites boissons. .

Geiswasser 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 51 89 14 51

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English :

L’événement Grempelturnier et bal champêtre Geiswasser a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach