AGENDA · Geiswasser
Grempelturnier et bal champêtre Geiswasser
samedi 25 juillet 2026 · Geiswasser
Informations pratiques
Geiswasser
Grempelturnier et bal champêtre
Geiswasser Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Samedi soir bal champêtre à partir de 20h. Dimanche, tournois de foot la journée dès 8h. Repas entrecôte et frites boissons. .
Geiswasser 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 51 89 14 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Grempelturnier et bal champêtre Geiswasser a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach