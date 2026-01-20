Grems Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Grems

Samedi 4 avril 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

2026-04-04

Le Théâtre de l’Oeuvre propose un concret narratif de Waël Koudaih (Rayess Bek)…entre slam rythmique, jazz libre et poésie brute.

Sur scène, GREMS se présente aujourd’hui en trio expérimental, aux côtés de Rose Kid (piano, voix) et Nxquantize (loop station, percussions). Un live intense et organique, où le flow devient rythmique, les mots frappent comme des mesures et la performance navigue entre slam rythmique, jazz libre et poésie brute. La scène devient un laboratoire sonore, traversé par l’improvisation, la tension et la liberté.



Ce nouveau format accompagne “La saison des bombes”, un EP jazz-rap radical de 7 titres, amorçant un virage artistique fort après une tournée anniversaire célébrant ses 25 ans de carrière en 2025. Produit par GREMS avec Nxquantize, Roland Jones et Ian Jones, le projet mêle envolées libres, échos boom bap et réflexes trappy. Ici, le flow n’est plus seulement un vecteur de texte il est une matière rythmique à part entière. Un album est déjà annoncé pour le printemps 2026.



Pionnier du rap alternatif français, GREMS traverse aujourd’hui sa troisième décennie de création avec une liberté intacte. Issu du boom bap des années 2000, membre des groupes cultes Hustla et Rouge à Lèvres (avec Disiz), il s’impose très tôt comme une figure à part. En plus de vingt-cinq ans de carrière, il a signé 11 albums solo, plus de 400 morceaux et donné près de 1000 concerts à travers le monde.



Artiste prolifique et visionnaire, GREMS n’a cessé de brouiller les frontières entre les genres. Dès 2003, il est le premier en France à fusionner rap et house avec le deepkho, ouvrant un dialogue inédit entre hip-hop et musiques électroniques. Il collabore avec des artistes internationaux comme Foreign Beggars, Wildchild, Big Red, ainsi qu’avec des producteurs majeurs de la scène club (Opolopo, Machinedrum, Simbad…). Son travail s’étend également aux arts visuels, faisant le lien entre rap, club music et art contemporain.



Toujours en avance, sans compromis esthétique, GREMS reste un ovni du paysage musical français. Un artiste en mouvement constant, pour qui la scène est un terrain d’expérimentation autant qu’un espace de prise de parole. .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 17 20 assolapaix@yahoo.fr

Théâtre de l’Oeuvre presents a concrete narrative by Waël Koudaih (Rayess Bek)…somewhere between rhythmic slam, free jazz and raw poetry.

