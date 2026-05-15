Grèn Sémé Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Grèn Sémé

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04 22:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Entre poésie rock, pulsations dub et rythmes ternaires, Grèn Sémé invente une chanson inédite imprégnée du créole et du maloya de La Réunion.

Grèn Sémé est un quintet de Maloya évolutif. Autour des textes engagés et poétiques de Carlo De Sacco, leur écriture, principalement en créole, propose une balade à travers un village musical global où se fusionnent maloya électronique et pop africaine. Après trois albums Grèn Sémé (2013), Hors Sol (2016) et Zamroza (2022), ils viennent de sortir un nouvel EP Maloya Gazé. Ce dernier révèle la facette solaire de la formation créole avec une musique dansante, revitalisante et organique.

Grèn Sémé cultive et partage la musique maloya sur tous les tons, tout en distillant ses messages engagés dans ce nouvel EP enrichi de remixes ultra dansants. France Inter

Avec Carlo de Sacco (voix, kayanm, tambour, kora), Mickaël Beaulieu (claviers, chœurs), Bruno Cadet (guitare, chœurs), Rémi Cazal (programmation, synthés, chœurs), Germain Lebot (batterie, percussions, chœurs) Photo Cédric Demaison

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 4 décembre 2026 de 20h30 à 22h. .

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77 culture@doue-en-anjou.fr

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English :

Blending rock poetry, dub beats, and triple meters, Grén Sémé creates a unique style of music steeped in the creole and maloya traditions of Réunion.

L’événement Grèn Sémé Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME