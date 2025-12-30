GREN SEME L’ACCORDEUR St Denis De Pile

GREN SEME Début : 2026-02-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Entre poésie rock, pulsations dub et rythmes ternaires, Grèn Sémé invente unechanson totalement inédite imprégnée du créole et du maloya de La Réunion. Autour de la marque de fabrique que constituent les textes engagés et poétiques de Carlo De Sacco, leur écriture propose une balade à travers un village musical très global où se fusionnent maloya électronique et pop africaine, guidée par les rythmes de l’Océan Indien (maloya-séga-salegy).À ce jour, le groupe est l’auteur de trois albums Grèn Sémé (2013), Hors Sol (2016) et Zamroza (2022) et vient de sortir un nouvel EP “Maloya Gazé”. Ce dernier, riche en messages engagés, révèle la facette solaire de la formation grâce à une musique dansante, revitalisante & organique propice aux remixes et au dancefloor !Si vous écoutez : Danyel Waro, Saodaj’, Ziskakan

L’ACCORDEUR 15 Route de Paris 33910 St Denis De Pile 33