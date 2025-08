Grèn Sémé Salle Paul Fort Nantes

Grèn Sémé Salle Paul Fort Nantes mardi 3 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-03 20:30 –

Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte

Grèn Sémé se forme en 2006 par des étudiants réunionnais, autour du chanteur-percussionniste Carlo De Sacco. Au fil du temps et des tournées, l’électronique s’immisce dans les arrangements : l’univers artistique du projet gagne en singularité et en maturité. Autour de la marque de fabrique que constituent les textes engagés et poétiques de Carlo De Sacco, leur écriture, principalement en créole, propose une balade solaire. Grén Sémé (« grains semés ») nous offre son héritage. Une musique à danser, résolument libre !

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000