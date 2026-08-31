Informations pratiques

Grendelbruch

Grendel’Rose

Stade de foot Grendelbruch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Participez à la première édition de Grendel ROSE, une marche nocturne solidaire au profit de la Ligue contre le cancer. Buvette et restauration sur place au stade du Hahnenberg.

À l’occasion d’Octobre Rose, participez à la première édition de Grendel ROSE, une marche nocturne organisée au profit de la Ligue contre le cancer.

Venez marcher dans une ambiance conviviale et solidaire pour soutenir la lutte contre le cancer.

Une buvette et un espace de restauration seront proposés sous le chapiteau au stade du Hahnenberg.

Plus d’informations prochainement. .

Stade de foot Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 40 79 secretariat@grendelbruch.fr

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English :

Join us for the first edition of Grendel ROSE, a nighttime charity walk to benefit the League Against Cancer. Refreshments and food will be available on-site at Hahnenberg Stadium.

L’événement Grendel’Rose Grendelbruch a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile