GRENOBLE FOOT 38 / MONTPELLIER – STADE DES ALPES – GRENOBLE Grenoble

ADOS UN JOUR A DOS TOUJOURS Début : 2026-02-22 à 16:00. Tarif : – euros.

Vous êtes parents. Vous avez un(e) ado. Vous êtes proches du burn-out ? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas les seuls. Chloé, adolescente, en fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Elle perturbe le bon fonctionnement de la maison. Ses parents tentent de trouver les bonnes recettes pour survivre à cette tornade. Comment baratiner maman ? Comment escroquer papa ? Comment victimiser les parents ? Quid de l’école, le shopping, les premiers amours, l’argent de poche, les toilettes, les mamies, le scooter, le premier baiser… L’ado est connectée H24, le père est démissionnaire, la mère épuisée. Venez voir si ces parents ont réussi à dompter la bête déchaînée. Et venez découvrir si l’ado a pu en venir à bout. A déguster de préférence en famille. Durée 1h15

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69