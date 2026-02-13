Grenouille ou crapaud ?, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles

Grenouille ou crapaud ? Jeudi 9 avril, 14h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T16:00:00+02:00

Atelier pédagogique, créatif et familial sur les amphibiens : qui sont-ils? Quels sont leurs mœurs et comment les protéger.

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le Parc des Jalles avec 80 animations gratuites programmées de mars à juin 2026. parc des jalles nature

C. Barbier Bordeaux Métropole