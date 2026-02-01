Grenouilles fraîches de Franche-Comté Loue à la Bouche Scey-Maisières

Grenouilles fraîches de Franche-Comté

Loue à la Bouche 6 Rue des Forges Scey-Maisières Doubs

Début : 2026-02-28 12:00:00

fin : 2026-03-01 15:00:00

2026-02-28 2026-03-01

Manger la GRENOUILLE !

?? On ne vous parle pas de partir avec la caisse, mais juste de vous régaler !

?? On essayera de ne pas se faire plus gros que le bœuf, mais en toute simplicité, 18 grenouilles de Franche-Comté, fraîchement pêchées, en persillade accompagnées d’un bon jambon fumé de Fontain de salade et d’un dessert maison !

?? C’est de saison, local et cuisiné avec amour… comme toujours ! .

Loue à la Bouche 6 Rue des Forges Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 72 98 leverger@mailo.com

