Grenouilles fraîches de Franche-Comté Loue à la Bouche Scey-Maisières
Grenouilles fraîches de Franche-Comté Loue à la Bouche Scey-Maisières samedi 28 février 2026.
Grenouilles fraîches de Franche-Comté
Loue à la Bouche 6 Rue des Forges Scey-Maisières Doubs
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 12:00:00
fin : 2026-03-01 15:00:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
Manger la GRENOUILLE !
?? On ne vous parle pas de partir avec la caisse, mais juste de vous régaler !
?? On essayera de ne pas se faire plus gros que le bœuf, mais en toute simplicité, 18 grenouilles de Franche-Comté, fraîchement pêchées, en persillade accompagnées d’un bon jambon fumé de Fontain de salade et d’un dessert maison !
?? C’est de saison, local et cuisiné avec amour… comme toujours ! .
Loue à la Bouche 6 Rue des Forges Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 72 98 leverger@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grenouilles fraîches de Franche-Comté
L’événement Grenouilles fraîches de Franche-Comté Scey-Maisières a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON