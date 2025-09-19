GREP COMMINGES CONFÉRENCE 1975-2025 L’ÉCHEC DE LA DÉMOCRATIE DE MARCHÉ UNE MENACE POUR LA PLANÈTE ? MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne

Jean BRULEBOIS Professeur d’histoire honoraire (université et secondaire), entrepreneur bénévole dans la société civile.

En un demi-siècle, l’Occident, et particulièrement l’UE, qui bénéficiait d’une situation antérieure plutôt positive (les 30 glorieuses), a vu sa situation se dégrader dans les domaines économique, social, politique et surtout écologique, sur fond de montée des régimes autoritaires et des populismes partout dans le monde. Echec de la mondialisation libérale portée par le modèle démocratique dont on perçoit les faiblesses il faut tenter de comprendre pourquoi, pour éviter que cela s’aggrave encore.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

Jean BRULEBOIS Honorary history teacher (university and high school), volunteer entrepreneur in civil society.

German :

Jean BRULEBOIS Honorarprofessor für Geschichte (Universität und Sekundarschule), ehrenamtlicher Unternehmer in der Zivilgesellschaft.

Italiano :

Jean BRULEBOIS Insegnante onorario di storia (università e secondaria), imprenditore volontario nella società civile.

Espanol :

Jean BRULEBOIS Profesor honorario de Historia (universidad y secundaria), empresario voluntario en la sociedad civil.

