GREP COMMINGES CONFÉRENCE A L'ÉCOLE DU PANTHÉON QUEL MARC BLOCH « ENTRE ICI » ? MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens samedi 22 novembre 2025.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne

2025-11-22 16:30:00

2025-11-22

Olivier LOUBES agrégé d’Histoire, professeur d’histoire en classes prépa au lycée Saint-Sernin de Toulouse, historien de la nation, et de l’identité politique de la France en terrain scolaire.

Quel Marc Bloch fera son entrée au Panthéon le 16 juin 2026 l’Historien médiéviste, le républicain, le héros des deux guerres mondiales, le résistant ou le martyr tombé sous les balles des Allemands en 1944? Il fut tout cela à la fois, mais il fut également un réformateur de l’enseignement à travers sa réflexion sur l’école, c’est à une véritable « révolution » de l’enseignement qu’il invite dans plusieurs de ses articles dans les années 1940. C’est surtout cette facette qu’Olivier Loubes viendra éclairer.

Suivies d’un repas convivial autour du conférencier (inscription obligatoire). 5 .

+33 5 61 90 60 16 comminges@grep-mp.org

Olivier LOUBES agrégé d’Histoire, history teacher in preparatory classes at Toulouse’s Lycée Saint-Sernin, historian of the nation and France’s political identity in schools.

Olivier LOUBES Agrégé d’Histoire, Geschichtslehrer für Vorbereitungsklassen am Lycée Saint-Sernin in Toulouse, Historiker für die Nation und die politische Identität Frankreichs auf schulischem Terrain.

Olivier LOUBES è insegnante di storia nelle classi preparatorie del Lycée Saint-Sernin di Tolosa e storico della nazione e dell’identità politica francese nelle scuole.

Olivier LOUBES es profesor de Historia en las clases preparatorias del Liceo Saint-Sernin de Toulouse, e historiador de la nación y de la identidad política de Francia en la escuela.

