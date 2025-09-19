GREP COMMINGES CONFÉRENCE L’AGROÉCOLOGIE, LA VOIE DE L’AVENIR L’EXEMPLE DE L’ÉLEVAGE MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne
Arielle VIDAL Docteure en Ecologie Fonctionnelle et Sciences Agronomiques (Mention Systèmes d’élevage), Enseignante-chercheuse en sciences animales à l’Ecole d’ingénieurs Purpan et au LISST-Dynamiques rurales (UT2J).
Les filières d’élevage doivent affronter de nombreux défis l’environnement, la viabilité économique des exploitations, les attentes de la société… De plus en plus d’acteurs s’engagent dans la transition agroécologique malgré les difficultés rencontrées des solutions concrètes émergent sur le terrain et des perspectives sont ouvertes avec la reconnaissance du rôle multifonctionnel de l’élevage dans les territoires.
Arielle VIDAL PhD in Functional Ecology and Agronomic Sciences (Livestock Systems), teacher-researcher in animal sciences at Purpan Engineering School and at LISST-Dynamiques rurales (UT2J).
Arielle VIDAL Doktorin in Funktionsökologie und Agrarwissenschaften (Mention Systèmes d’élevage), Lehrerin und Forscherin für Tierwissenschaften an der Ingenieurhochschule Purpan und am LISST-Dynamiques rurales (UT2J).
Arielle VIDAL ha conseguito un dottorato di ricerca in ecologia funzionale e scienze agronomiche (sistemi zootecnici), insegna e fa ricerca in scienze animali presso la Scuola di Ingegneria Purpan e il LISST-Dynamiques rurales (UT2J).
Arielle VIDAL es doctora en Ecología Funcional y Ciencias Agronómicas (Sistemas Ganaderos), y enseña e investiga ciencias animales en la Escuela de Ingeniería de Purpan y en LISST-Dynamiques rurales (UT2J).
