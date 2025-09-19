GREP COMMINGES CONFÉRENCE PEUPLE, NATIONS, ÉTATS LE CAS DE LA PALESTINE ET D’ISRAËL MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens
GREP COMMINGES CONFÉRENCE PEUPLE, NATIONS, ÉTATS LE CAS DE LA PALESTINE ET D’ISRAËL
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne
Nadine PICAUDOU Historienne spécialiste du Proche-Orient arabe contemporain, Professeure émérite de l’université Paris / Panthéon-Sorbonne.
A l’heure ou la « solution à deux États » semble de plus en plus improbable, et ou, pourtant les annonces de reconnaissance d’un État palestinien se multiplient et font polémique, il faut redéfinir le sens de ces notions dans le contexte du Moyen-Orient, leur applicabilité, et les perspectives que l’on peut en déduire.
Suivies d’un repas convivial autour du conférencier (inscription obligatoire). 5 .
English :
Nadine PICAUDOU Historian specializing in the contemporary Arab Near East, Professor emeritus at the University of Paris / Panthéon-Sorbonne.
German :
Nadine PICAUDOU Historikerin mit Spezialisierung auf den zeitgenössischen arabischen Nahen Osten, emeritierte Professorin der Universität Paris / Panthéon-Sorbonne.
Italiano :
Nadine PICAUDOU Storica specializzata nel Medio Oriente arabo contemporaneo, professore emerito all’Università di Parigi / Panthéon-Sorbonne.
Espanol :
Nadine PICAUDOU Historiadora especializada en el Oriente Próximo árabe contemporáneo, profesora emérita de la Universidad de París / Panthéon-Sorbonne.
