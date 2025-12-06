GREP COMMINGES CONFÉRENCE PREMIERS PAS APRÈS LE PROGRÈS MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens

GREP COMMINGES CONFÉRENCE PREMIERS PAS APRÈS LE PROGRÈS MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens samedi 6 décembre 2025.

GREP COMMINGES CONFÉRENCE PREMIERS PAS APRÈS LE PROGRÈS

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Jean-François SIMONIN Docteur en philosophie, spécialiste de l’anticipation, directeur de l’Institut du Temps Long (ITL), auteur de « Le Principe fertilité. Capitalisme et pulsion de vie (2025) ».

Nos modèles économiques et sociaux actuels, issus d’une conception dévoyée de l’idée de Progrès, sont porteurs de dévastation du monde. La notion de fertilité avancée ici engage un changement de paradigme capable de renverser nos stratégies écocidaires, donc suicidaires, pour initier la reconstruction d’un vivre ensemble pérenne et attractif, sur le temps long.

Suivies d’un repas convivial autour du conférencier (inscription obligatoire). 5 .

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-GAUDENS 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 60 16 comminges@grep-mp.org

English :

Jean-François SIMONIN Doctor of philosophy, specialist in anticipation, director of the Institut du Temps Long (ITL), author of « Le Principe fertilité. Capitalisme et pulsion de vie (2025) ».

German :

Jean-François SIMONIN Doktor der Philosophie, Spezialist für Antizipation, Direktor des Institut du Temps Long (ITL), Autor von « Le Principe fertilité. Capitalisme et pulsion de vie (2025) » (Kapitalismus und Lebenstrieb (2025)).

Italiano :

Jean-François SIMONIN Dottore in filosofia, specialista in anticipazione, direttore dell’Institut du Temps Long (ITL), autore di « Le Principe fertilité. Capitalisme et pulsion de vie (2025) ».

Espanol :

Jean-François SIMONIN Doctor en filosofía, especialista en anticipación, director del Institut du Temps Long (ITL), autor de « Le Principe fertilité. Capitalisme et pulsion de vie (2025) ».

L’événement GREP COMMINGES CONFÉRENCE PREMIERS PAS APRÈS LE PROGRÈS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE