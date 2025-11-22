Gretel et Hansel (à partir de 6 ans) Théâtre Comœdia La coulisse (salle Georges Sicard) Aubagne

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 14h30. Théâtre Comœdia La coulisse (salle Georges Sicard) Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Une Histoire de fréres et de soeurs.

Dès la première lecture de Gretel et Hansel, nous avons compris que nous étions face à un texte précieux, à une histoire incontournable, de celles qui aident à grandir.Familles

L’écriture simple et précise de Suzanne Lebeau, parvient à dire énormément avec très peu de mots. La pièce nous a replongés dans nos propres rapports à nos frères et sœurs respectifs. Nous y avons retrouvé des souvenirs, reconnu des émotions, des anecdotes et surtout ce bouleversement que représente l’arrivée du petit frère ou de la petite sœur.

C’est de notre situation d’adultes que nous souhaitons partir nous voulons travailler à partir de ceux que nous sommes devenus en grandissant.



Une piéce de Suzanne Lebeau, mise en scène Aude Ollier.

Avec Aude Ollier et Charlenry Tricoire. .

Théâtre Comœdia La coulisse (salle Georges Sicard) Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 88

English :

A story of brothers and sisters.

From the very first reading of Gretel and Hansel, we knew we were dealing with a precious text, an essential story, one that helps us to grow up.

German :

Eine Geschichte von Brüdern und Schwestern.

Schon beim ersten Lesen von Gretel und Hänsel war uns klar, dass wir es hier mit einem wertvollen Text zu tun hatten, mit einer unumgänglichen Geschichte, einer von denen, die beim Erwachsenwerden helfen.

Italiano :

Una storia di fratelli e sorelle.

Fin dalla prima volta che abbiamo letto Gretel e Hansel, abbiamo capito di avere a che fare con un testo prezioso, una storia essenziale, che ci aiuta a crescere.

Espanol :

Una historia de hermanos y hermanas.

Desde la primera vez que leímos Gretel y Hansel, supimos que estábamos ante un texto precioso, una historia esencial, que nos ayuda a crecer.

