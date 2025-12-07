GRETEL ET HANSEL Compagnie Looking For My Left Hand Maison des Loups Boussières

GRETEL ET HANSEL Compagnie Looking For My Left Hand

Maison des Loups 4 rue des Richets Boussières Doubs

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Alors qu’elle s’apprête à dévorer la délicieuse soupe chaude préparée par sa mère, Gretel est interrompue par l’arrivée fracassante d’un nouvel arrivant voici Hansel, son petit frère ! La sœur et le frère sont adultes, maintenant, mais ils n’ont rien oublié. Ils replongent dans leurs souvenirs et revivent cette extraordinaire aventure pendant laquelle ils ont appris à devenir sœur et frère.

Le texte de Suzanne Lebeau, drôle et touchant, interroge les liens familiaux et la place des filles dans les fratries. .

Maison des Loups 4 rue des Richets Boussières 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

