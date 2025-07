Gretel & Hansel • théâtre des Îlets – CDN de Montluçon EHPAD Gayette Montoldre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-17T11:00:00 – 2025-07-17T12:00:00

Fin : 2025-07-17T15:00:00 – 2025-07-17T16:00:00

Rencontre de l’équipe artistique & lecture mise en espace avec les comédiennes de la Jeune Troupe du texte « Gretel & Hansel » de S.Lebeau & mis en jeu par F.Zeller • avec les personnes âgées de l’EHPAD Gayette de Montoldre

– 11h-12h : rencontre des artistes avec les personnes âgées de l’EHPAD Gayette

– 15h-16h : « Gretel & Hansel » • S.Lebeau, F.Zeller / lecture mise en espace

« Dans une relecture d’Hansel et Gretel, le célèbre conte des frères Grimm, Suzanne Lebeau dialogue avec sa propre enfance et avec les enfants qu’elle voit grandir autour d’elle. Elle évoque le désir puissant et rarement avoué d’être l’unique objet de l’amour des parents. Le choc existentiel que provoque l’arrivée d’un deuxième fait naître une relation amour-haine aussi délicieuse que troublante…

Par la voix d’un théâtre audacieux, le conte, qui permet tous les excès et tous les possibles, place les personnages dans des situations extrêmes. Pauvreté, abandon dans la forêt, risque d’être dévoré : le lien fraternel est durement mis à l’épreuve, jusqu’au paradoxe.

En sortira-t-il transformé ? »

• texte Suzanne Lebeau (éditions Théâtrales) • mise en jeu Fanny Zeller • avec La Jeune Troupe des Îlets : J. Agnely, M. Fandre & S. Osmond-Nauze

• en partenariat avec le l’EHPAD Gayette de Montoldre (03150)

• production théâtre des Îlets – CDN de Montluçon – région AURA

EHPAD Gayette 50 route Gayette, 03150 Montoldre Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

© Fanny Zeller