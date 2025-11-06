Grève du chômage 2025 : « Stop à la privation d’emploi ! » Le bô café Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

« Mobilisons-nous pour faire de l’emploi un droit ! Avec 5 millions de personnes au chômage en France, le droit à l’emploi est très loin d’être une réalité. Nous ne pouvons l’accepter ! »Le 6 novembre, La Belle Cordée Nantaise et l’Atdec vous proposent un programme complet pour découvrir, dans la bonne humeur, la démarche Territoire Zéro Chômeur Longue Durée Nantes Est. « Un emploi, c’est mon droit » Lorsque les salarié·es revendiquent des droits pour leurs conditions de travail, ils font la grève. De la même façon, lorsque les personnes privées durablement d’emploi revendiquent leur droit à l’emploi, elles font la Grève du chômage. Ce rendez-vous annuel est organisé par les territoires engagés dans la démarche Territoires zéro chômeur de longue durée avec l’appui de l’association nationale. « Cet événement symbolique vise à alerter et mobiliser contre la privation durable d’emploi et revendiquer le droit d’obtenir un emploi inscrit dans le préambule de la Constitution française. » « On veut travailler, pas chômer » Demandez le programme de l’édtion 2025 quartier Bottière à Nantes. 9h-12h30 : Atelier Cuisine et en chanson ;10h-12h : Atelier Porteur de parole – Déambulations et échanges avec les habitant.es ;10h-11h30 : Gaston est là ! avec Clown en nez Veille ;10h-12h : Atelier jardinage devant le Bô café ;12h-13h30 : Pause déjeuner avec les volontaires TZCLD ;14h-15h30 : Atelier Radio Cavo ;14h- 15h30 : Visite Ehpad Jeux et causette avec nos aîné.es ;16h-17h : Défilé Porteur de parole ;16h30-18h00 : Menu dégustation – Sucré-Salé : le pot de l’amitié avec habitant.es, volontaires et élus de quartier ! Infos complètes à retrouver sur le site de l’Atdec Nantes Métropole, onglet AGENDA.

Le bô café Nantes 44300

http://www.atdec.org