GREVIN – BILLET DATE 2026 – GREVIN Paris

GREVIN – BILLET DATE 2026

MUSEE GREVIN – Billet daté saison 2026Billet à accès direct.Billet valables uniquement en journée (Hors privatisations et événements spéciaux)Billet valable du 1er Décembre 2025 au 31 Octobre 2026 (hors période du 5 au 9 Janvier 2026).Billet à réserver au plus tard 3 jours avant la date de visite, permettant 1 accès au musée selon les horaires d’ouverture de la date choisie.Offre soumise à disponibilité. Sans pré-réservation de créneau horaire.Accès gratuit pour les moins de 5 ans. Les mineurs de moins de 15 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.non modifiable, non remboursable, non échangeable.Un moment privilégié avec vos personnalités préférées, ça vous dit ?DJ Snake, Vianney, Marie Curie, Aya Nakamura, Guillaume Diop, Lady Diana, et tant d’autres vous attendent à Grévin Paris, le Hall of Fame Parisien ! Entrez dans le panthéon des illustres où plus de 250 célébrités françaises et internationales sont réunies pour faire rêver petits et grands enfants.Dans un écrin architectural d’exception, l’histoire prend vie grâce à un savoir-faire légendaire depuis 1882.Monument parmi les monuments, Grévin est LE rendez-vous incontournable de la capitale. Vivez une expérience immersive uniqueCinéma, peinture, mode, internet, sport, gastronomie, musique… Plongez dans l’univers des game changers de l’histoire dans des décors incroyables où tout semble possible. Que ce soit en donnant la réplique à Audrey Fleurot, en profitant d’un duo avec Gims, en défilant aux côtés du général De Gaulle, en partant en mission avec la Pat’ Patrouille, en voyageant dans l’espace avec Thomas Pesquet ou encore en participant au conseil de Koh Lanta, toutes les générations se retrouvent à Grévin Paris pour faire le plein d’émotions et de culture. Star parmi les stars, tout est pensé pour vous faire vivre l’inoubliable. Au cœur de l’action et de l’actuÀ la fois gardien du passé et temple de l’actualité, Grévin ne cesse de se renouveler pour rester le miroir du monde qui nous entoure et vous offrir des expériences uniques. En 2026 ? Une multitude de surprises vous attendent, de nouvelles célébrités françaises et internationales et de nouvelles zones immersives dont une exclusivité MONDIALE ! Acteurs, chanteurs, sportifs, grand chef, idole de la jeunesse ou encore personnages de fictions, les nouveautés raviront petits et grands !Il était une fois… les ateliers de création ! Maestro a amarré son vaisseau dans les ateliers du musée et vous invite à découvrir tous les secrets de fabrication des statues : du choix de la pose aux dernières touches de peinture, en passant par la préparation de la cire, il vous raconte tout. Et le vilain Nabot et ses bêtises ne sont jamais loin…Un moment chargé d’histoireVéritable musée, des collections exclusives telles que la porte de Marie-Antoinette derrière laquelle elle aurait été enfermée à la conciergerie ou la véritable baignoire de Marat dans laquelle il a été assassiné… des reliques historiques sont à découvrir dans les différentes salles du musée.Nos célébrités vous ont également réservé des exclusivités ! De la veste originale de Michael Jackson à la guitare offerte par – M- en passant par le bureau de Lena Situations, tant d’accessoires authentiques à admirer.Ce qui vous attendDes rencontres inoubliables et des expériences immersives inéditesUn moment ludique, éducatif et unique à partager en familleUn lieu somptueux où se mêle or, marbre et peintures historiques.InfosOuvert 7j/7Détail des horaires sur le site du parc.Durée de la visite : environ 90 minutesLieu : Musée Grévin, 10 boulevard Montmartre, Paris 9.Tarifs enfant : 5-18 ans inclus / Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

GREVIN 10 BD MONTMARTRE 75009 Paris 75