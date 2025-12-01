GREVIN – PASS FAMILLE 2026 – GREVIN Paris

GREVIN – PASS FAMILLE 2026 Début : 2025-12-01 à 10:00. Tarif : – euros.

MUSEE GREVIN – PASS FAMILLE – BILLETS DATES SAISON 2026Offre valable pour 4 personnes dont 2 adultes maximum.Billets datés valables une journée du 1er Décembre 2025 au 31 Octobre 2026, selon calendrier et horaires d’ouverture du site. Billet à accès direct.(HORS PERIODE du 5 au 9 janvier 2026 inclus)Achat obligatoire de 4 billets au prix de 17€ chacun, soit un total de 68€.Ces billets ne sont pas dissociables et doivent être présentés en même temps à l’entrée de Grévin.Les 2 adultes et les 2 enfants doivent chacun présenter un billet.Billet à réserver au moins 3 jours avant la date de visite, permettant 1 accès au musée selon les horaires d’ouverture de la date choisie. Offre soumise à disponibilité. Sans pré-réservation de créneau horaire.Ce billet non échangeable et non remboursable ne donne pas accès aux privatisations et aux événements spéciaux.Accès gratuit pour les moins de 5 ans. Les mineurs de moins de 15 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte Vous avez l’âme d’une star de la musique ou d’un acteur de cinéma ? Vous avez toujours rêvé de vivre les plus grands moments de l’Histoire de France ? Vibrer au rythme de la musique avec DJ Snake, Aya Nakamura, Vianney ou Clara Luciani ? A L’Incroyable Grévin c’est possible !Rencontrez plus de 250 célébrités et profitez de nos nouvelles expériences !- NOUVEAU : Il était une fois … les ateliers Grévin ! Maestro a amarré son vaisseau dans les ateliers de Grévin et vous invite à découvrir tous les secrets de fabrication de nos statues de cire. – Vivez toutes les émotions du Sport avec Antoine Griezmann, Antoine Dupont, Clarisse Agbégnénou, Teddy Riner, Théo Curin, Aurélien Giraud et tous nos grands champions !- Venez rencontrez l’Histoire de France en famille, de la préhistoire à mai 68.- Rencontrez les héros préférés de vos enfants : La Pat’ Patrouille, Ladybug et Chat Noir, ou encore Astérix & Obélix… et participez à vos émissions TV préférées : De Koh-Lanta à The Voice, en passant par Fort-Boyard !L’Incroyable Grévin vous accueille pour vivre une visite unique dans les scènes les plus emblématiques d’hier et d’aujourd’hui !Informations complémentaires – Horaires :Semaine : 10h à 18h*Week-end, vacances et jours fériés : 9h30 à 19h*Horaires spéciaux : plus d’informations sur le site du musée.*Dernier accès 1h avant la fermeture- Accès : Adresse : 10 boulevard Montmartre 75009 ParisMetro : station Grands Boulevards Parkings à proximité : Indigo Bourse ou Chauchat Drouot

