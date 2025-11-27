GREY DAZE – PETIT BAIN Paris

GREY DAZE Début : 2026-03-17 à 20:30. Tarif : – euros.

BASE PRÉSENTE : GREY DAZEGrey Daze, le premier groupe de Chester Bennington, renaît après sa disparition en 2017 grâce à Sean Dowdell et aux membres restants, qui ont d’abord publié deux albums posthumes à partir des enregistrements vocaux de Chester (Amends en 2020 et The Phoenix en 2022). En 2023, le chanteur Cris Hodges rejoint la formation et relance la dynamique du groupe, permettant une série de concerts remarquée. Avec une nouvelle équipe finalisée en 2024, Grey Daze regagne en visibilité, sort un premier album avec Hodges en 2025 et entame sa première tournée européenne. En mars 2026, le groupe donnera sa toute première tournée britannique pour promouvoir son nouveau single Shadows et un album prévu la même année, mêlant hommage à Chester et nouvelle créativité.

PETIT BAIN 7 PORT DE LA GARE 75013 Paris 75