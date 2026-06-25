Les Coteaux Périgourdins

GREZES EN FETE

Les Coteaux Périgourdins Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Et ce sera déjà la 48e édition.

Comme chaque année, l’équipe du foyer rural vous a concocté un week-end de folie !

Samedi 1er août dès 19h en rouge & blanc

On attaque les réjouissances avec une soirée bien remplie Buvette, tapas, country, saxo live, et DJ jusqu’au bout de la nuit ! Un samedi soir comme on les aime convivial, musical et dansant sous les étoiles.

Dimanche 2 août l’indétrônable Messe à 10h30, Concours de pétanque à 14h, Repas entrecôte/frites, 22€, Buvette toute la journée. La Band’à Ben à l’apéritif pour vous faire chanter (et peut-être monter sur les tables !

Et pour terminer ce beau week-end DJ jusque tard dans la soirée !

Réservations repas du dimanche soir 06 22 88 17 32 .

Les Coteaux Périgourdins 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 17 32

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English : GREZES EN FETE

L’événement GREZES EN FETE Les Coteaux Périgourdins a été mis à jour le 2026-06-25 par Vézère Périgord Noir