GREZES EN FETE Les Coteaux Périgourdins
GREZES EN FETE Les Coteaux Périgourdins samedi 1 août 2026.
Les Coteaux Périgourdins
GREZES EN FETE
Les Coteaux Périgourdins Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Et ce sera déjà la 48e édition.
Comme chaque année, l’équipe du foyer rural vous a concocté un week-end de folie !
Samedi 1er août dès 19h en rouge & blanc
On attaque les réjouissances avec une soirée bien remplie Buvette, tapas, country, saxo live, et DJ jusqu’au bout de la nuit ! Un samedi soir comme on les aime convivial, musical et dansant sous les étoiles.
Dimanche 2 août l’indétrônable Messe à 10h30, Concours de pétanque à 14h, Repas entrecôte/frites, 22€, Buvette toute la journée. La Band’à Ben à l’apéritif pour vous faire chanter (et peut-être monter sur les tables !
Et pour terminer ce beau week-end DJ jusque tard dans la soirée !
Réservations repas du dimanche soir 06 22 88 17 32 .
Les Coteaux Périgourdins 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 17 32
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English : GREZES EN FETE
L’événement GREZES EN FETE Les Coteaux Périgourdins a été mis à jour le 2026-06-25 par Vézère Périgord Noir
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