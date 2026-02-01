Gribouille atelier d’aquarelle et de poterie pour enfant Salle Alain Le Gall Lannilis
Gribouille atelier d’aquarelle et de poterie pour enfant
Salle Alain Le Gall Espace la Poutroie Lannilis Finistère
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
2026-02-26
A l’initiative de l’Association Gribouille, les arts plastiques se déplacent à Lannilis, après le succès à L’Armorica et durant le Festival Pastel en Abers! Les enfants sont invités à venir tester l’aquarelle et la poterie autour d’un projet créatif adapté à leur âge. Ils seront guidés pas à pas par Catherine Simier, Christelle Mouton ( Landéd’art) et des bénévoles. Le matériel est fourni. .
Salle Alain Le Gall Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 76 70 68 65
