Gricourt Concert Saint-Patrick Gricourt

Gricourt Concert Saint-Patrick

Rue de la Forge Gricourt Aisne

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

2026-03-07

Musique vivante Rock Irlandais et anglo-saxon

Venez célébrer la Saint-Patrick à Gricourt avec un concert rock Irlandais et anglo-saxon.

Rendez-vous à 20h à la salle des fêtes de Gricourt.

Tarif 10€ .

Rue de la Forge Gricourt 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 23 39 26 89

English :

Live music Irish and Anglo-Saxon rock

