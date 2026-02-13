Gricourt Concert Saint-Patrick Gricourt
Rue de la Forge Gricourt Aisne
Musique vivante Rock Irlandais et anglo-saxon
Venez célébrer la Saint-Patrick à Gricourt avec un concert rock Irlandais et anglo-saxon.
Rendez-vous à 20h à la salle des fêtes de Gricourt.
Tarif 10€ .
Rue de la Forge Gricourt 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 23 39 26 89
English :
Live music Irish and Anglo-Saxon rock
