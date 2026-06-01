Gricourt

Gricourt Dance Compagny, Gala Musée Dingue !

Gricourt Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Gricourt Dance Compagny vous invite à découvrir leur gala Musée Dingue à la salle des fêtes de Gricourt !

Les oeuvres prennent vie, et dansent !

Samedi 20 juin portes ouvertes à 19h30, début du spectacle à 20h30.

Dimanche 21 juin ouverture des portes à 14h, début du spectacle à 15h.

Tarif

– 10€ dès 12 ans.

– 5€ moins de 12 ans.

Dans un premier temps, les places seront réservées aux familles et aux proches des danseurs. Les places étant limitées, les éventuelles places restantes seront mises en vente à partir du 6 juin.

Gricourt Dance Compagny vous invite à découvrir leur gala Musée Dingue à la salle des fêtes de Gricourt !

Les oeuvres prennent vie, et dansent !

Samedi 20 juin portes ouvertes à 19h30, début du spectacle à 20h30.

Dimanche 21 juin ouverture des portes à 14h, début du spectacle à 15h.

Tarif

– 10€ dès 12 ans.

– 5€ moins de 12 ans.

Dans un premier temps, les places seront réservées aux familles et aux proches des danseurs. Les places étant limitées, les éventuelles places restantes seront mises en vente à partir du 6 juin. .

Gricourt 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 69 69 16 38

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English :

Gricourt Dance Company invites you to come see their gala performance, Musée Dingue, at the Gricourt community hall!

The works come to life and dance!

Saturday, June 20: doors open at 7:30 p.m., show starts at 8:30 p.m.

Sunday, June 21: doors open at 2:00 PM, show starts at 3:00 PM.

Admission:

– €10 for ages 12 and up.

– $5 for children under 12.

Initially, seats will be reserved for families and friends of the dancers. As seating is limited, any remaining tickets will go on sale starting June 6.

L’événement Gricourt Dance Compagny, Gala Musée Dingue ! Gricourt a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Saint-Quentinois