Griff et les Fabuloptères, Salle du Manège, Genève

Informations pratiques

Griff et les Fabuloptères Dimanche 29 novembre, 11h00, 16h00 Salle du Manège

Dès 8.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T11:00:00+01:00 – 2026-11-29T11:35:00+01:00

Fin : 2026-11-29T16:00:00+01:00 – 2026-11-29T16:35:00+01:00

Griff le chat chanteur écoute le monde d’une oreille attentive. Un jour, tapi dans les herbes hautes, il entend de la musique et des bruits étranges provenir de sous ses pattes : c’est le monde merveilleux des fabuloptères, de petits insectes bien curieux. Qu’est-ce qui se trame là-dessous ?

Dès 3 ans

Salle du Manège Route de Chancy 127, 1213 Onex Genève 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/famille/griff-et-les-fabulopteres/865b1712-2960-484a-a384-53b03c6d0751/events/392448 »}]

Griff et les Fabuloptères, spectacle dessiné et musical, tout public dès 3 ans.

DR