« GRIFFE » – Exposition de petits formats 30 Vivienne Art Galerie Paris

Griffe est une immersion sensible au cœur du règne animal, où chaque petit format devient un fragment d’âme sauvage. L’exposition explore la beauté brute et subtile du vivant, en révélant la grâce, la force et l’émotion des créatures qui partagent notre monde. Symbole de puissance et d’instinct, la griffe y devient geste, trace, expression de liberté. À travers cette galerie de regards, de peaux, de souffles et de silences, l’animal n’est plus seulement observé : il est ressenti. En célébrant la biodiversité avec délicatesse, Griffe nous invite à questionner notre lien à la nature — non comme spectateurs, mais comme êtres profondément reliés. Une ode visuelle à la sensibilité animale et à l’émerveillement du vivant.

Insectus

CONVENANT Daniel / HUGOUNENQ Ophélie / JACQUELIN Éric

L’écho des ailes

AMOSSÉ Françoise / BLONDEAU Gérard & CANCIANI Sylvie / MarielauTerre / PELACHAUD Gaëlle

Sur les traces des géants

CALMON Christian / Catalin / COURTO Laurence / DECUP Anne / DUBERNARD Valérie / DUSSAUX Anne / GARIOUD Leroy / LARROCHE Sophie / PAOLI Virginie / PY Ariel / SOPHAN DE CUADRA Monira

Mystères des profondeurs

Gizel / HARDY Pascal

Sérénade hybride

CRÉTU Claire / LBDEB / Neb

Consultez le catalogue : https://heyzine.com/flip-book/8ba8e7fca4.html

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=NjLp0KvwrvE

Du mardi 25 novembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

30 Vivienne Art Galerie 5 rue de la banque 75002 Paris

