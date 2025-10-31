Griff’Halloween au Parc du Griffon Parc du Griffon Caubon-Saint-Sauveur

Griff’Halloween au Parc du Griffon

Parc du Griffon 205 Route de Griffon Caubon-Saint-Sauveur Lot-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-01

2025-10-31

Une chasse aux indices pour retrouver les ingrédients de la potion à bonbons de la sorcière au gros derrière et

Un concours de déguisement pour les adultes et les enfants pour gagner votre Pass Annuel pour 2026

Un concours de déguisement pour les adultes et les enfants pour gagner votre Pass Annuel pour 2026 .

Parc du Griffon 205 Route de Griffon Caubon-Saint-Sauveur 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 23 81

English : Griff’Halloween au Parc du Griffon

A clue hunt to find the ingredients of the big-bottomed witch’s candy potion, and

A masquerade costume competition for adults and children to win your Annual Pass for 2026

German : Griff’Halloween au Parc du Griffon

Eine Spurensuche, um die Zutaten für den Süßigkeitentrank der Hexe mit dem dicken Hintern zu finden und

Ein Kostümwettbewerb für Erwachsene und Kinder, um Ihren Jahrespass für 2026 zu gewinnen

Italiano :

Una caccia all’indizio per trovare gli ingredienti della pozione di caramelle della strega dal grande fondo, e

Un concorso in maschera per adulti e bambini per vincere l’abbonamento annuale per il 2026

Espanol :

Una búsqueda de pistas para encontrar los ingredientes de la poción de caramelo de la bruja de gran fondo, y

Un concurso de disfraces para adultos y niños para ganar tu Pase Anual para 2026

