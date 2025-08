Griffith-Gillespie Quintet Peniche Marcounet Paris

Griffith-Gillespie Quintet Peniche Marcounet Paris dimanche 12 octobre 2025.

Le saxophoniste et flûtiste américain Oliver Griffith invite le trompettiste Larry Gillespie, ancien membre des groupes de Ray Charles et Woody Herman, pour un programme contrastant le Cool Jazz et le Hard Bop. Le Cool Jazz a émergé dans les années 50 sur la côte ouest des États-Unis, porté par des musiciens tels que Chet Baker, Stan Getz, Dave Brubeck et Gerry Mulligan. Il se distingue par des tempos détendus et des arrangements incluant des contrepoints. En opposition, le Hard Bop de la côte est, joué par des musiciens tels que Art Blakey, Horace Silver et Hank Mobley, et influencé par le rhythm and blues et le gospel, est souvent plus rapide et énergétique.

Accompagnés de Jean-Pascal Devailly au piano, Alain Broda à la basse, et Patrick Goujon à la batterie.

Tarif sur place : 18€

5 Jazzmen pour 5 fois plus de swing au Marcounet !

Le dimanche 12 octobre 2025

de 18h00 à 21h00

payant prévente standard : 15 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris