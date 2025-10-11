GRIFFURE – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

GRIFFURE – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne samedi 11 octobre 2025.

GRIFFURE Début : 2025-10-11 à 20:08. Tarif : – euros.

GRIFFURE PARATONNERREConcert électro-lyrico-sismiqueSextet 100% fémininImaginez un concert de musiques traditionnelles. Ajoutez-y un violon qui rêve de transes balkaniques, une contrebasse qui groove façon rock alternatif, une voix qui s’étire entre les cultures et les machines. Saupoudrez le tout de nappes électroniques sculptées en direct… et vous obtenez Griffure Paratonnerre !Amaryllis Billet : violon, chant, compositionsLéonore Grollemund : violoncelle, chant, compositionsUndae : électronique, traitements live, arrangementsChloé Jullian : violon, voixAlix Gauthier : alto, voixLéa Yèche : contrebasse, voix

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63