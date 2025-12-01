Grignan en Lumière Feu d’artifice Espace Sévigné Salle des Fêtes Grignan
Grignan en Lumière Feu d'artifice samedi 13 décembre 2025.
Grignan en Lumière Feu d’artifice
Espace Sévigné Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan
Début : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Dans le cadre de « Grignan en Lumière », le Comité des fêtes vous propose un feu d’artifice visible depuis la Collégiale, le chemin de ronde et l’allée du 11 novembre.
Espace Sévigné Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 70 14 81
English :
As part of the « Grignan en Lumière » festival, the Comité des fêtes is offering a fireworks display visible from the Collégiale, the chemin de ronde and the allée du 11 novembre.
German :
Im Rahmen von « Grignan en Lumière » bietet Ihnen das Festkomitee ein Feuerwerk, das von der Stiftskirche, dem Rundweg und der Allee des 11. Novembers aus zu sehen ist.
Italiano :
Nell’ambito del festival « Grignan en Lumière », il Comité des fêtes organizzerà uno spettacolo pirotecnico visibile dalla Collégiale, dal Chemin de ronde e dall’allée du 11 novembre.
Espanol :
En el marco del festival « Grignan en Lumière », el Comité des fêtes organizará un espectáculo de fuegos artificiales visible desde la Collégiale, el Chemin de ronde y la allée du 11 novembre.
