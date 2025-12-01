Grignan en Lumière Marché de Noël Espace Sévigné Salle des Fêtes Grignan

Grignan en Lumière Marché de Noël

Espace Sévigné Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan Drôme

Début : 2025-12-12 11:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

Retrouvez les lutins du Comité des Fêtes de Grignan lors du Marché de Noël dans le cadre de Grignan en Lumière .

Stands en intérieur et en extérieur, présence des associations du village, animations pour les enfants et illuminations au crépuscule.

English :

Join the elves from the Comité des Fêtes de Grignan at the Christmas Market as part of Grignan en Lumière .

Indoor and outdoor stalls, village associations, children’s entertainment and twilight illuminations.

German :

Treffen Sie die Wichtel des Festkomitees von Grignan auf dem Weihnachtsmarkt im Rahmen von Grignan en Lumière .

Stände im Innen- und Außenbereich, Präsenz der Vereine des Dorfes, Animationen für Kinder und Beleuchtung in der Abenddämmerung.

Italiano :

Unitevi agli elfi del Comité des Fêtes de Grignan al mercatino di Natale nell’ambito di Grignan en Lumière .

Bancarelle al coperto e all’aperto, associazioni del villaggio, animazione per bambini e illuminazioni al tramonto.

Espanol :

Únase a los duendes del Comité des Fêtes de Grignan en el Mercado de Navidad como parte de Grignan en Lumière .

Puestos interiores y exteriores, asociaciones del pueblo, animación infantil e iluminación al anochecer.

