Grignan en Lumière Marché de Noël Espace Sévigné Salle des Fêtes Grignan

Grignan en Lumière Marché de Noël
Espace Sévigné Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan Drôme
Début : 2025-12-12 11:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Retrouvez les lutins du Comité des Fêtes de Grignan lors du Marché de Noël dans le cadre de Grignan en Lumière .
Stands en intérieur et en extérieur, présence des associations du village, animations pour les enfants et illuminations au crépuscule.
Espace Sévigné Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 70 14 81 cdfgrignan.inscriptions@yahoo.com
English :
Join the elves from the Comité des Fêtes de Grignan at the Christmas Market as part of Grignan en Lumière .
Indoor and outdoor stalls, village associations, children’s entertainment and twilight illuminations.
German :
Treffen Sie die Wichtel des Festkomitees von Grignan auf dem Weihnachtsmarkt im Rahmen von Grignan en Lumière .
Stände im Innen- und Außenbereich, Präsenz der Vereine des Dorfes, Animationen für Kinder und Beleuchtung in der Abenddämmerung.
Italiano :
Unitevi agli elfi del Comité des Fêtes de Grignan al mercatino di Natale nell’ambito di Grignan en Lumière .
Bancarelle al coperto e all’aperto, associazioni del villaggio, animazione per bambini e illuminazioni al tramonto.
Espanol :
Únase a los duendes del Comité des Fêtes de Grignan en el Mercado de Navidad como parte de Grignan en Lumière .
Puestos interiores y exteriores, asociaciones del pueblo, animación infantil e iluminación al anochecer.
