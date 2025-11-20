Grignan en Lumières Château de Grignan Grignan

Grignan en Lumières

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Dans le cadre de Grignan en Lumière , le Comité des fêtes vous propose une projection de type mapping en 5 séances sur la façade du château et l’illumination de monuments dès la tombée de la nuit.

.

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 70 14 81

English :

As part of the Grignan en Lumière festival, the Comité des fêtes is offering a 5-session mapping projection on the facade of the château and the illumination of monuments as night falls.

German :

Im Rahmen von Grignan en Lumière bietet Ihnen das Festkomitee eine Projektion vom Typ Mapping in 5 Sitzungen auf die Fassade des Schlosses und die Beleuchtung von Denkmälern ab Einbruch der Nacht.

Italiano :

Nell’ambito del festival Grignan en Lumière , il Comité des fêtes propone una proiezione di mapping in 5 sessioni sulla facciata del castello e l’illuminazione dei monumenti al calar della sera.

Espanol :

En el marco del festival Grignan en Lumière , el Comité des fêtes propone una proyección de mapping de 5 sesiones sobre la fachada del castillo y la iluminación de monumentos al caer la noche.

L’événement Grignan en Lumières Grignan a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes