Grignan en Lumières Château de Grignan Grignan

Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Dans le cadre de Grignan en Lumière , le Comité des fêtes vous propose une projection de type mapping en 5 séances sur la façade du château et l’illumination de monuments dès la tombée de la nuit.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
As part of the Grignan en Lumière festival, the Comité des fêtes is offering a 5-session mapping projection on the facade of the château and the illumination of monuments as night falls.
German :
Im Rahmen von Grignan en Lumière bietet Ihnen das Festkomitee eine Projektion vom Typ Mapping in 5 Sitzungen auf die Fassade des Schlosses und die Beleuchtung von Denkmälern ab Einbruch der Nacht.
Italiano :
Nell’ambito del festival Grignan en Lumière , il Comité des fêtes propone una proiezione di mapping in 5 sessioni sulla facciata del castello e l’illuminazione dei monumenti al calar della sera.
Espanol :
En el marco del festival Grignan en Lumière , el Comité des fêtes propone una proyección de mapping de 5 sesiones sobre la fachada del castillo y la iluminación de monumentos al caer la noche.
