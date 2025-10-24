Grigno’pages Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave

Grigno’pages Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave vendredi 24 octobre 2025.

Grigno’pages 24 octobre 2025 – 26 juin 2026 Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Gironde

Entrée libre – Sur inscription – Adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T19:00:00 – 2025-10-24T21:00:00

Fin : 2026-06-26T19:00:00 – 2026-06-26T21:00:00

Vous souhaitez découvrir les dernières nouveautés littéraires, échanger autour de la littérature ou encore partager vos coups de cœur, alors n’hésitez plus, inscrivez-vous à notre club de lecture.

Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave 9 Rue Edmond Faulat Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.57.80.15.20. »}]

Club lecture club lecture livres