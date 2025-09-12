Grignot’ Théâtre, Duo de Clown à Thaumiers Thaumiers

Grignot’ Théâtre, Duo de Clown à Thaumiers

29 rue Principale Thaumiers

12 septembre 2025 à 20h30

Rendez-vous le 12 septembre à 20h30 à Thaumiers pour un moment drôle, tendre et chaleureux, à vivre en famille ou entre amis !

Le jeudi 12 septembre à 20h30, le centre intergénérationnel de Thaumiers accueillera une soirée conviviale et pleine de rires avec un nouveau Grignot’Théâtre organisé par Culturalie.

Au programme le spectacle Pile-Poil l’infini , un duo de clowns déjantés de la compagnie Le Bazar Ambulant, qui promet des éclats de rire et des moments de poésie accessibles à tous dès 8 ans.

Une soirée où l’on vient partager, s’émerveiller et se régaler une buvette et une vente de crêpes seront proposées sur place pour prolonger la convivialité.

L’entrée est libre, avec participation au chapeau chacun donne ce qu’il souhaite, pour soutenir les artistes et permettre à ces rendez-vous culturels de continuer à vivre dans nos villages. .

29 rue Principale Thaumiers 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 42 18 51

English:

Join us on September 12 at 8:30 pm in Thaumiers for a funny, tender and warm moment, to be enjoyed with family and friends!

German:

Wir treffen uns am 12. September um 20:30 Uhr in Thaumiers für einen lustigen, zärtlichen und herzlichen Moment, den man mit der Familie oder mit Freunden erleben kann!

Italiano:

Unitevi a noi il 12 settembre alle 20.30 a Thaumiers per un momento divertente, tenero e caloroso da vivere in famiglia o con gli amici!

Espanol:

Únase a nosotros el 12 de septiembre a las 20.30 h en Thaumiers para disfrutar de un momento divertido, tierno y cálido en familia o entre amigos

