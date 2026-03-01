Grignot’Concert avec Jean-Yves Liévaux Thaumiers
Grignot’Concert avec Jean-Yves Liévaux Thaumiers samedi 14 mars 2026.
Envie d’une soirée musicale conviviale ? Rendez-vous à Thaumiers pour un concert folk-rock chaleureux avec Jean-Yves Liévaux.
Samedi 14 mars 2026 à 20h00, le Centre intergénérationnel accueille ce Grignot’ Concert organisé par Culturalie.
Au programme un concert intime guitare et voix, dans une ambiance simple et proche du public. Participation au chapeau.
Dès 19h00, profitez aussi de la buvette avec galettes-saucisses et crêpes sucrées. Réservation au 06 75 10 40 94. .
29 rue Principale Thaumiers 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 10 40 94
English :
Looking for a convivial musical evening? Join us in Thaumiers for a warm folk-rock concert with Jean-Yves Liévaux.
