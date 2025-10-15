GRIGNOTE LIVRES, HISTOIRES POUR TOUT-PETITS Place du marché Pornichet
GRIGNOTE LIVRES, HISTOIRES POUR TOUT-PETITS
Place du marché Médiathèque Jacques Lambert Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2025-10-15 10:30:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15 2025-10-18
Les bibliothécaires accompagnent les tout-petits et leurs parents dans un temps de découverte des livres, agrémenté d’une collation.
Médiathèque Jacques Lambert
15 octobre 2025
A partir de 10h30
Non, la réservation est par contre conseillée.
La réservation est à effectuer sur ce site Internet.
Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied).
Place du marché Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22 mediatheque@mairie-pornichet.fr
