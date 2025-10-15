GRIGNOTE LIVRES, HISTOIRES POUR TOUT-PETITS Place du marché Pornichet

Place du marché Médiathèque Jacques Lambert Pornichet Loire-Atlantique

15 octobre 2025 10:30

fin : 2025-10-15

2025-10-15 2025-10-18

Lecture.

Les bibliothécaires accompagnent les tout-petits et leurs parents dans un temps de découverte des livres, agrémenté d'une collation.

Informations pratiques

Où ?

Médiathèque Jacques Lambert

Quand ?

15 octobre 2025

⏰ Horaires ?

A partir de 10h30

L'entrée est-elle payante ?

Non, la réservation est par contre conseillée.

️ Comment réserver ?

La réservation est à effectuer sur ce site Internet.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied).

Place du marché Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22 mediatheque@mairie-pornichet.fr

