GRIGNOTE LIVRES place du Marché Pornichet

GRIGNOTE LIVRES

place du Marché Médiathèque Jacques Lambert Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 10:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12 2025-12-17

Pour les enfants de moins de 2 ans accompagnés de leurs parents

Les bibliothécaires accompagnent les enfants et leurs parents dans un temps de découverte des livres.



Informations pratiques

L’entrée est-elle payante ?

Non, c’est gratuit, mais la réservation est conseillée.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Oui, c’est accessible aux personnes à mobilité réduite.

️ Où peut-on se stationner ?

Parking du 8 mai, Place du marché. .

place du Marché Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22 mediatheque@mairie-pornichet.fr

English :

For children under 2 accompanied by their parents

German :

Für Kinder unter 2 Jahren in Begleitung ihrer Eltern

Italiano :

Per i bambini sotto i 2 anni accompagnati dai genitori

Espanol :

Para menores de 2 años acompañados de sus padres

L’événement GRIGNOTE LIVRES Pornichet a été mis à jour le 2025-10-29 par ADT44