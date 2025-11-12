GRIGNOTE LIVRES place du Marché Pornichet
GRIGNOTE LIVRES place du Marché Pornichet mercredi 12 novembre 2025.
GRIGNOTE LIVRES
place du Marché Médiathèque Jacques Lambert Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2025-11-12 10:30:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12 2025-12-17
Pour les enfants de moins de 2 ans accompagnés de leurs parents
Les bibliothécaires accompagnent les enfants et leurs parents dans un temps de découverte des livres.
Informations pratiques
L’entrée est-elle payante ?
Non, c’est gratuit, mais la réservation est conseillée.
♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Oui, c’est accessible aux personnes à mobilité réduite.
️ Où peut-on se stationner ?
Parking du 8 mai, Place du marché. .
place du Marché Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22 mediatheque@mairie-pornichet.fr
English :
For children under 2 accompanied by their parents
German :
Für Kinder unter 2 Jahren in Begleitung ihrer Eltern
Italiano :
Per i bambini sotto i 2 anni accompagnati dai genitori
Espanol :
Para menores de 2 años acompañados de sus padres
