Grigory Sokolov Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Grigory Sokolov

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 44 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Pianiste hors norme, Grigory Sokolov construit ses récitals dans une perpétuelle quête de perfection. Il fuit la course au concert, la multiplication des programmes qui oblige à effleurer les choses, pour mieux atteindre à l’essence de la musique.

.

English :

An extraordinary pianist, Grigory Sokolov constructs his recitals in a perpetual quest for perfection. He shuns the concert rush, the multiplication of programs that forces him to skim the surface, the better to get to the essence of the music.

German :

Grigory Sokolov ist ein außergewöhnlicher Pianist, der seine Konzerte in einem ständigen Streben nach Perfektion gestaltet. Er flieht vor dem Wettlauf der Konzerte, vor der Vielzahl der Programme, die dazu zwingen, die Dinge nur zu streifen, um besser zum Wesen der Musik vorzudringen.

Italiano :

Pianista straordinario, Grigory Sokolov costruisce i suoi recital in una perenne ricerca della perfezione. Evita la fretta dei concerti, la moltiplicazione dei programmi che lo costringe a sfiorare la superficie, per arrivare all’essenza della musica.

Espanol :

Pianista extraordinario, Grigory Sokolov construye sus recitales en una búsqueda perpetua de la perfección. Evita las prisas de los conciertos, la multiplicación de programas que le obliga a rozar la superficie, para llegar mejor a la esencia de la música.

