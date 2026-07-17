GRILLADE AU PETIT JARDIN Thézan-lès-Béziers
vendredi 7 août 2026 · Thézan-lès-Béziers
Informations pratiques
Thézan-lès-Béziers
GRILLADE AU PETIT JARDIN
Thézan-lès-Béziers Hérault
Tarif : – – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La traditionnelle grillade du Petit Jardin de Thézan-les-Béziers aura lieu le vendredi 7 août à partir de 20h. Animation musicale avec le Duo FM. Inscriptions obligatoires en mairie à partir du jeudi 16 juillet . Gratuit pour les Thézanais, 5€ pour les extérieurs.
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Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 32 67 00
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English :
The traditional barbecue at the Petit Jardin in Thézans-les-Béziers will take place on Friday, August 7, starting at 8:00 p.m. Musical entertainment by the Duo FM. Registration is required at City Hall starting Thursday, July 16. Free for Thézans, 5? for non-residents.
L’événement GRILLADE AU PETIT JARDIN Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT AVANT-MONTS