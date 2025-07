Grillade d’été Aubas

Grillade d’été Aubas dimanche 13 juillet 2025.

Grillade d’été

Place du Platane Aubas Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

12h. Au menu Melon-jambon, pavé de biche-frites maison, fromage, dessert. Apportez vos assiettes, verres et couverts; Sur réservation. 18€

Évènement organisé par la société de chasse du Muguet d’Aubas.

Au menu :

Melon-jambon

Pavé de biche frites maison

Fromage

Dessert

Apportez vos assiettes, verres et couverts !

Sur réservation.

Buvette sur place.

Formule « Marché des producteurs » .

Place du Platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 98 03 02

English :

12h. Menu: Melon and ham, pavé de biche and home-made French fries, cheese and dessert. Bring your own plates, glasses and cutlery; booking essential. 18?

German : Grillade d’été

12h. Menü: Melone mit Schinken, Hirschsteak mit hausgemachten Pommes frites, Käse, Dessert. Bringen Sie Ihre Teller, Gläser und Besteck mit; Reservierung erforderlich. 18?

Italiano :

12h. Menu: melone e prosciutto, pavé de biche e patatine fritte fatte in casa, formaggio e dessert. Portare piatti, bicchieri e posate; prenotazione obbligatoria. 18?

Espanol : Grillade d’été

12h. Menú: melón y jamón, pavé de biche y patatas fritas caseras, queso y postre. Traiga sus propios platos, vasos y cubiertos; imprescindible reservar. 18?

L’événement Grillade d’été Aubas a été mis à jour le 2025-07-01 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère